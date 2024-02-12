Сколько стоит пицца в ЕС, и дорожает ли она?

По данным главной статистической службы Евросоюза, средняя цена купленной в магазине пиццы и киша в ЕС в декабре 2023 года была на 5,9 % выше, чем в декабре 2022 года.

Однако авторы отчёта отмечают, что темпы роста цен на оба блюда в прошлом году всё же замедлились: в декабре 2021-го они стоили на 15,9 % дороже, чем в декабре 2022-го.

Любители пиццы и киша ощутили серьёзный рост цен в Венгрии (+13,4%), Люксембурге (+11,3%) и Латвии (+10,6%). Цены также немного выросли в Дании (+0,6%) и Бельгии (+1,0%).

Зато в Нидерландах покупатели могли заказать эти блюда по чуть более низкой цене, снижение составило -0,9%.

На колебания цен на пиццу влияют различные факторы, в том числе стоимость продуктов, из которых её готовят.

Например, в марте 2023 года средняя цена на масла и жиры - ключевые ингредиенты пиццы - включая оливковое масло, выросла в ЕС на 23 % по сравнению с мартом 2022 года, отмечает Евростат.