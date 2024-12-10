Сколько российских военных погибло в Сирии?

Последние известные потери России в Сирии произошли в октябре этого года. Степан Алекторский и Николай Михайленко были офицерами подразделений морской пехоты. Их звание — капитан первого ранга — соответствует званию полковника в сухопутной армии.

Реальные потери российской стороны в Сирии могут быть выше, поскольку собранные нами данные могут быть далеко не полными. Официально Россия признала гибель в Сирии 116 своих военнослужащих. Последнее заявление по этому поводу Минобороны сделало весной 2019 года.

Гибель в Сирии 346 сотрудников ЧВК „Вагнер“ удалось подтвердить на основе открытых источников и внутренних документов компании, попавших в руки журналистов ряда изданий вследствие утечек с 2016 по 2022 годы.

Имена всех кадровых российских военных мы установили на основе открытых источников: публикаций в СМИ, соцсетях, а также данных с кладбищ и военных мемориалов.

На фотографии, сделанной в 2014 году на полигоне близ Севастополя, запечатлены четыре молодых офицера. Трое из них погибнут в Сирии в течение следующих шести лет. Капитан Федор Журавлев (на фото стоит справа) погиб 19 ноября 2015-го во время наведения и корректировки ударов авиации. Капитан Олег Архиреев (на фото сидит) погиб 9 июня 2016-го, подорвавшись на фугасе. Капитан 2-го ранга Александр Тарасюк (стоит слева) погиб 13 ноября 2020-го.

Всего Россия потеряла в Сирии десятки специалистов самого высокого класса. Например, из открытых источников известно о смерти 15 солдат и офицеров Сил специальных операций — самого элитного подразделения спецназа российских вооруженных сил.

Время их смерти совпадает с датой известной засады боевиков „Исламского государства“ (признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран мира) на сирийских генералов в пустыне провинции Дэйр эз-Зор. Тогда местные источники сообщили, что вместе с двумя сирийскими генералами погибли и два российских офицера.

„Сразу после вуза Сергей уехал служить на Северный Кавказ в подразделение специального назначения Пограничного управления ФСБ России. Спустя шесть лет, в 2012 году, был зачислен в Управление „А“ ЦСН ФСБ России, стал снайпером. Его подготовка была отличной. Сергей был инструктором по альпинизму, газоспасателем, имел большое количество парашютных прыжков, в том числе и на парашютах системы „крыло““, — написал о погибшем другой ветеран подразделения „Альфа“ Алексей Филатов.

Россия также потеряла в Сирии по меньшей мере семь офицеров спецназа ФСБ, в том числе сотрудников группы „Альфа“. Она считается одним из сильнейших антитеррористических подразделений в мире. Один из погибших — майор Сергей Чернышов.

Два старших офицера ССО — полковники Игорь Мельянцев и Александр Попов — умерли в Сирии, как сообщается, от проблем с сердцем.

Пример Чернышова показывает, как много времени, сил и средств было вложено Россией в подготовку десятков элитных специалистов, которые затем потеряли свои жизни в Сирии.

В открытых источниках также удалось найти свидетельства гибели в Сирии разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов.

По данным Минобороны России, подготовка только одного военного летчика в России стоит от 3 до 14 миллионов долларов.