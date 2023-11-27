"Скифское золото" после 10 лет за границей вернулось в Украину

О том, что коллекция уже в Украине, сообщил расположенный в Киеве Национальный музей истории Украины. Именно эта организация будет теперь отвечать за хранение экспонатов - как сообщают украинские власти, до возвращения Крыма под контроль Киева.

Ранее Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона договорились о возвращении экспонатов четырёх крымских музеев. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки. Они были отправлены на выставку в Амстердам в начале 2014 года, ещё до аннексии Крыма, и выставлялась в рамках экспозиции "Крым – золото и тайны Чёрного моря", которая проходила в Нидерландах с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции в Крым, Украина оспорила это решение.