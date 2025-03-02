Скандал в Белом доме: республиканцы поддержали Трампа в споре с Зеленским; в США идут проукраинские демонстрации

Как отреагировали республиканцы

Сразу после спора Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Белого дома Грэм заявил, что украинский президент должен подать в отставку и отметил, что его позиция ставит под вопрос дальнейшую американскую поддержку Киева.

„То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы теперь когда-нибудь снова вести дела с Зеленским, — сказал Грэм. Я думаю, что большинство американцев увидели парня, с которым они не захотят иметь дело. То, каким образом он провел эту встречу, как возражал президенту, было просто за гранью“.