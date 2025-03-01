Скандал в Белом доме: мнения политиков США разделились

Переговоры американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля, закончились скандалом вместо подписания соглашения о редкоземельных металлах. Мнения членов Сената США и других американских политиков по этому поводу разделились - в основном, соответственно их партийной принадлежности.
Республиканцы: Принцип „Америка прежде всего“ в действии
Спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Майк Джонсон заявил: „Сегодня в Овальном кабинете мы увидели американского президента, который ставит Америку на первое место“. По его словам, „прошли те времена, когда Америку можно было использовать и относиться к ней без уважения“.
„То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским“, - заявил журналистам влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он выразил мнение, что президент Украины должен либо „измениться“, либо „уйти в отставку и прислать кого-то“, с кем в Вашингтоне „смогут работать“.
Виктория Спартц, родившаяся в Украинской ССР, а ныне представляющая в Сенате США штат Индиана, выразила мнение, что Зеленский „нанес огромный вред украинскому народу, оскорбив президента Соединенных Штатов и американский народ“. „Это не театральная сцена, а настоящая война“, - заявила республиканка.
Конгрессмен от той же партии Дон Бэкон, однако, занял другую позицию. „Некоторые хотят скрыть правду, но мы не можем ее игнорировать. В этой войне виновата Россия“, - сказал республиканец.
Демократы США: В Москве сейчас открывают шампанское
„В Кремле хлопают пробки от шампанского“, - так прокомментировал исход переговоров член Сената от штата Мэриленд, Крис Ван Холлен. По его словам, то, как Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс „оскорбили Зеленского и устроили шоу, полное лжи и дезинформации“, „заставило бы покраснеть даже Путина“ и стало „позором Америки“.
„Мы не можем позволить Трампу переписывать историю или разрушать проверенные десятилетиями партнерские отношения (с Украиной. - Ред.)“ - считает лидер демократов в Сенате Дик Дурбин. Он принес Зеленскому „самые искренние извинения“.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выразила мнение, что действующий президент США „относится к разрушению демократии как к политическому спектаклю, бросая Украину на растерзание волкам и оказывая Путину услугу“.
Еще один член Демократической партии Бен Родс, занимавший в администрации Барака Обамы пост заместителя советника по национальной безопасности, сказал: „Трамп превращает Соединенные Штаты в ультраправую, авторитарную, лишенную ценностей олигархию, которая идет в ногу с мировыми автократиями“.
Встреча президентов Украины и США завершилась скандалом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. Предполагалось, что два лидера подпишут американо-украинскую сделку о полезных ископаемых. Однако встреча прошла на повышенных тонах: Зеленский вынужден был поспорить с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и покинул Белый дом досрочно. Соглашение подписано не было.
Трамп в ходе встречи несколько раз обвинил Зеленского в неблагодарности. „Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы“, - заявил президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку.