Скандал в Белом доме: мнения политиков США разделились

„То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским“, - заявил журналистам влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он выразил мнение, что президент Украины должен либо „измениться“, либо „уйти в отставку и прислать кого-то“, с кем в Вашингтоне „смогут работать“.