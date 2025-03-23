Сийярто: Венгрия не изменит позицию по членству Украины в ЕС

Правительство Украины до сих пор не вернуло венгерскому меньшинству в Закарпатье „права, отнятые у этой общины с 2015 года“. По этой причине „не может быть и речи о каком-либо прогрессе (относительно позиции Будапешта. - Ред.) в переговорах о вступлении Украины в ЕС“. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook вечером в субботу, 22 марта, после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
По утверждению Петера Сийярто, беседа с его австрийской коллегой касалась как раз „продолжающегося нарушения прав венгерской общины в Закарпатье“ и „усилий Украины по интеграции“.
„Я ценю готовность Беаты Майнл-Райзингер помочь, но ситуация остается таковой, что украинское правительство - несмотря на постоянные обещания и красивые слова - до сих пор не вернуло права меньшинства, отнятые у венгерской общины с 2015 года, - пишет Сийярто. - Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС“.
20 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что намерен организовать в своей стране опрос населения на тему членства Украины в ЕС. „Вето! Хватит! Мы спросим венгерский народ о членстве Украины в ЕС“, - написал он в соцсети X.
Ранее Венгрия воспрепятствовала принятию совместной декларации глав государств и правительств всех 27 стран ЕС по Украине, содержавшей высказывания в поддержку Киева.