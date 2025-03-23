Сийярто: Венгрия не изменит позицию по членству Украины в ЕС

Правительство Украины до сих пор не вернуло венгерскому меньшинству в Закарпатье „права, отнятые у этой общины с 2015 года“. По этой причине „не может быть и речи о каком-либо прогрессе (относительно позиции Будапешта. - Ред.) в переговорах о вступлении Украины в ЕС“. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook вечером в субботу, 22 марта, после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

По утверждению Петера Сийярто, беседа с его австрийской коллегой касалась как раз „продолжающегося нарушения прав венгерской общины в Закарпатье“ и „усилий Украины по интеграции“.