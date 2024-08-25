Сийярто: ЕК создает проблемы для энергоснабжения Венгрии

Будапешт подозревает Европейскую комиссию в причастности к срыву поставок российской нефти в ряд стран ЕС через трубопровод „Дружба“, пролегающий по территории Украины. Заявление об этом сделал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, пишет в субботу, 24 августа, агентство Reuters.

„Тот факт, что Еврокомиссия заявила, что не готова содействовать обеспечению поставок энергоносителей в Венгрию и Словакию, говорит о том, что приказ из Брюсселя был направлен Киеву, чтобы <…> вызвать проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии“, - приводит агентство высказывание политика.