2024.08.25 15:50

Сийярто: ЕК создает проблемы для энергоснабжения Венгрии

 
Deutsche welle
Péteras Szijjártó
Péteras Szijjártó
ФОТО: ATTILA KISBENEDEK | AFP / Scanpix

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в причастности к срыву поставок нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

Будапешт подозревает Европейскую комиссию в причастности к срыву поставок российской нефти в ряд стран ЕС через трубопровод „Дружба“, пролегающий по территории Украины. Заявление об этом сделал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, пишет в субботу, 24 августа, агентство Reuters.

„Тот факт, что Еврокомиссия заявила, что не готова содействовать обеспечению поставок энергоносителей в Венгрию и Словакию, говорит о том, что приказ из Брюсселя был направлен Киеву, чтобы <…> вызвать проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии“, - приводит агентство высказывание политика.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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