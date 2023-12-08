Ситуация с грузовиками на границе Украины и Польши: в очередях стоят более 3000 машин

По его словам, на территории Польши в очередях стоят около 3 300 грузовиков, ожидающих выезд в Украину.

Самая большая очередь напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1200 грузовиков, напротив КПП "Рава-Русская" - 850 грузовиков.

Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу - я не могу", - сказал Демченко.

По словам спикера, пропускной пункт "Угрынив" продолжает работать.

За минувшие сутки из Украины в Польшу через этот КПП проехало около 100 пустых грузовиков. В очереди ждут еще около 270 грузовиков.