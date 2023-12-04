SIPRI: выручка 100 мировых производителей оружия снизилась в 2022 году, несмотря на войну в Украине

Снижение произошло главным образом в результате падения доходов от продажи оружия производителями США, при этом выросли доходы компаний из Азии и Ближнего Востока, следует из доклада.

Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году.

Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок, которые только увеличились из-за войны в Украине.

Кроме того, новые заказы были размещены в конце года, и временной разрыв между началом производства привел к тому, что спроса не отразился на доходах компаний в 2022 году.