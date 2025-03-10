SIPRI: США наращивают экспорт вооружений, Россия - сокращает

В 2020-2024 годах американское оружие поставлялось в 107 стран. Особенно заметно вырос экспорт в Европу - на 233% по сравнению с предыдущими пятью годами. Впервые с начала 2000-х Европа стала основным направлением американского экспорта, получив 35% всех поставок против 13% в 2015-2019 годах. Крупнейшими получателями стали Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На Украину пришлось 9,3% всего американского экспорта. При этом 71% вооружений Украине были переданы в виде военной помощи, в основном из складских запасов.