SIPRI: США наращивают экспорт вооружений, Россия - сокращает

Война России против Украины продолжает определять динамику мирового рынка вооружений. Это ключевой вывод нового доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В 2020-2024 годах Украина была крупнейшим в мире импортером вооружений. По сравнению с предыдущими пятью годами закупки увеличились примерно в 100 раз.
Европейский импорт вооружений за последние пять лет вырос на 155%, подсчитали эксперты SIPRI. Страны ЕС наращивали закупки, чтобы снабжать Украину и укреплять собственную обороноспособность, поскольку США все меньше выглядят надежным союзником и партнером.
США доминируют на мировом рынке вооружений
За последние пять лет Соединенные Штаты значительно увеличили экспорт вооружений, нарастив свою долю на мировом рынке с 35% до 43%. Это почти столько же, сколько у восьми следующих крупнейших экспортеров, вместе взятых. Второе место в списке крупнейших экспортеров по версии SIPRI занимает Франция (9,6%), третье по-прежнему удерживает Россия (7,8%).
В 2020-2024 годах американское оружие поставлялось в 107 стран. Особенно заметно вырос экспорт в Европу - на 233% по сравнению с предыдущими пятью годами. Впервые с начала 2000-х Европа стала основным направлением американского экспорта, получив 35% всех поставок против 13% в 2015-2019 годах. Крупнейшими получателями стали Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На Украину пришлось 9,3% всего американского экспорта. При этом 71% вооружений Украине были переданы в виде военной помощи, в основном из складских запасов.
Ближний Восток стал вторым крупнейшим рынком для американского ВПК (33%). Это заметное сокращение по сравнению с 2015-2019 годами, когда доля региона составляла 49%. Главным покупателем осталась Саудовская Аравия (12% общего объема), за ней следуют Катар (7,7%) и Кувейт (4,4%). Израиль расположился на 11-м месте среди крупнейших получателей американского оружия с долей в 3%.
„США занимают уникальное положение на мировом рынке: их доля более чем в четыре раза превышает долю следующего по величине экспортера - Франции“, - подчеркивает директор программы SIPRI по поставкам оружия Мэтью Джордж.
Россия - главный аутсайдер мирового рынка вооружений
Война в Украине и введенные в ответ западные санкции нанесли удар по позициям России в целом ряде экспортных ниш, которые она унаследовала от СССР. Рынок вооружений является ярким примером.
„На поле боя требуется больше и больше оружия, торговые санкции усложняют производство и поставки, США и их союзники оказывают давление на покупателей“, - перечисляет причины старший исследователь программы SIPRI по поставкам оружия Питер Веземан.
Российский экспорт вооружений за последние пять лет сократился на 64%, говорится в докладе SIPRI. В 2020-2024 годах на долю РФ приходилось только 7,8% мирового экспорта. В общей сложности 74% российского экспорта вооружений пришлось на страны Азии и Океании, 12% - на страны Африки, 7,4% - на Европу (Армения, Беларусь, Сербия), 6,4% - на Ближний Восток.
Среди стран Азии основным импортером российских вооружений является Индия. В предыдущие пять лет она получила 38% всех российских поставок. С 1960-х и до недавних пор Индия зависела от советского и российского оружия практически полностью. Но в 2020-2024 годах ситуация кардинально изменилась. Россия обеспечила Индии только 36% поставок, Франция - 33%.
Эксперты SIPRI отмечают, что сокращение российских поставок в Индию и другие страны началось еще до войны в Украине - из-за того, что российский ВПК стал постепенно проигрывать технологическую гонку. Однако в последние годы наблюдается обвальное снижение.
Европа стремительно вооружается
За последние пять лет Европа увеличила импорт вооружений на 155% по сравнению с 2015-2019 годами, подсчитали эксперты SIPRI. Крупнейшим импортером предсказуемо стала Украина, на которую в этот период пришлось 8,8% всех глобальных поставок. Среди других крупных покупателей в регионе - Великобритания (2,5%) и Польша (2,4%).
Страны Европы, входящие в НАТО, за последние пять лет нарастили импорт вооружений на 105%. После прихода к власти в США Дональда Трампа в странах ЕС активизировались обсуждения необходимости повысить собственную обороноспособность за счет расширения выпуска собственной продукции.
„Новые данные о поставках оружия четко отражают процесс перевооружения среди стран Европы в ответ на угрозу со стороны России“, - резюмирует директор программы SIPRI по поставкам оружия Мэтью Джордж.
Но до сих пор зависимость Европы от Соединенных Штатов лишь усиливалась. В 2020–2024 годах на США пришлось 64% поставок вооружений европейским членам Североатлантического альянса, что значительно больше, чем с 2015-го по 2019-й (52%). Далее в списке крупнейших поставщиков следуют Франция и Южная Корея (по 6,5%), Германия (4,7%) и Израиль (3,9%). По состоянию на конец 2024 года европейские страны НАТО ожидали поставки 472 боевых самолетов и 150 боевых вертолетов из США.