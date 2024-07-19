„Синий экран смерти“: аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о проблемах из-за сбоя Windows

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии. The Verge сообщает, что проблемы связаны с обновлением от компании по кибербезопасности CrowdStrike. В компании заявили, что обнаружили проблему и отменили ошибочное обновление. The Verge предполагает, что это „не поможет устройствам, которые уже пострадали“.

Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.