Сикорский: Польша обязана сбивать ракеты в небе над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава обязана сбивать российские ракеты в небе над западными областями Украины, не дожидаясь, пока они залетят в воздушное пространство его страны. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет британское издание Financial Times, приводя прямую речь министра. „Я лично считаю, что, когда вражеские ракеты находятся на пути вхождения в наше воздушное пространство, было бы законной самообороной (нанести по ним удар. - Ред.), поскольку, когда они действительно войдут в наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, становится значительным“, - заявил Сикорский.