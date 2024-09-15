Сибига поддержал отмену соцвыплат украинцам за границей

Глава МИД Украины Андрей Сибига согласился с предложением министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского прекратить оказывать помощь украинцам, которые проживают за пределами страны и подлежат мобилизации. Обмен мнениями состоялся в рамках конференции „Ялтинская европейская стратегия“ (YES) в субботу, 14 сентября.

Сикорский в своем заявлении напомнил, что многие военнообязанные украинцы продолжают получать социальные выплаты, проживая при этом в странах Европы. „В Германии украинцы, находящиеся там под временной защитой, получают значительную поддержку - более 500 евро, а вместе с компенсацией за проживание речь может идти о более чем 1000 евро в месяц на человека. Аналогично в Нидерландах, не уверен насчет сумм во Франции“, - сказал он.