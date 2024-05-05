Си Цзиньпин прибыл в Париж. Темой переговоров будет и война в Украине

Официально визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Францией и КНР. В аэропорту Си Цзиньпина встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Переговоры китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как ожидается, пройдут в Париже в понедельник, в них примет участие и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во вторник Макрон и Си отправятся в Пиренеи, на родину бабушки французского президента, где переговоры продолжатся.
Агентство France Presse отмечает, что китайский лидер по всей видимости не случайно выбрал Францию в качестве единственной крупной страны ЕС, которую он посетит в ходе визита. Отношения между Пекином и Парижем более тёплые в сравнении, например, с китайско-германскими отношениями. Макрон в прошлом году был с визитом в Пекине.
Президент Франции в недавнем интервью журналу The Economist отметил, что роль Китая чрезвычайно важна для поддержания стабильного миропорядка, и необходимо сотрудничать с Пекином для поддержания мира. Макрон, помимо прочего, предостерёг от того, чтобы рассматривать Китай как врага и представителя конкурирующего блока. В то же время, многие представители стран ЕС и США выражают опасение в связи с тёплыми отношениями между Пекином и Москвой и, в частности, возможностью того, что Китай может прямо поддержать Россию в войне с Украиной, например поставками оружия.
Ожидается, что именно война в Украине станет одной из тем переговоров Макрона и Си Цзиньпина. Ещё одна тема - споры между Китаем и ЕС, связанные с международной торговлей. Правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, призвали Макрона поднять на переговорах тему ситуации с правами человека в Китае, в частности преследований независимых журналистов и репрессий против уйгурского меньшинства.
После возвращения из поездки по Европе Си Цзиньпин примет в Китае президента России Владимира Путина, который отправится туда в середине мая, вскоре после инаугурации.