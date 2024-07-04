Си Цзиньпин и Путин пытаются создать противовес западным альянсам в Евразии

Путин в своем обращении к ШОС повторил призыв России к созданию „новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития в Евразии, призванной заменить устаревшие европоцентристскую и евроатлантическую модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам“.

“Члены ШОС должны укреплять единство и совместно противостоять внешнему вмешательству перед лицом реальных вызовов интервенции и раскола“, – цитирует Си агентство Синьхуа, предостерегая от „менталитета холодной войны“ Запада.

Они выступали во второй и заключительный день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), клуба, созданного в 2001 году Россией, Китаем и странами Центральной Азии и теперь включающего Индию, Иран и Пакистан.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин в четверг заявили о необходимости более тесного сотрудничества в области безопасности, политики и экономики между странами обширного евразийского региона в противовес западным альянсам.

Он вновь возложил вину за войну в Украине на Запад и заявил, что Россия готова заморозить конфликт, если Киев и его сторонники примут условия Москвы для переговоров.

В прошлом месяце Путин заявил, что предлагаемый новый Евразийский пакт безопасности должен быть открыт для всех стран региона, включая нынешних членов НАТО. Но целью, по его словам, должно стать постепенное устранение любого внешнего военного присутствия из Евразии, что является явной ссылкой на США.

Из-за санкций, введенных Западом, страны ШОС являются новыми ключевыми рынками для российского экспорта, в частности, нефти и газа.