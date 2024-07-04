Си Цзиньпин и Путин пытаются создать противовес западным альянсам в Евразии

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин в четверг заявили о необходимости более тесного сотрудничества в области безопасности, политики и экономики между странами обширного евразийского региона в противовес западным альянсам.
Они выступали во второй и заключительный день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), клуба, созданного в 2001 году Россией, Китаем и странами Центральной Азии и теперь включающего Индию, Иран и Пакистан.
“Члены ШОС должны укреплять единство и совместно противостоять внешнему вмешательству перед лицом реальных вызовов интервенции и раскола“, – цитирует Си агентство Синьхуа, предостерегая от „менталитета холодной войны“ Запада.
Путин в своем обращении к ШОС повторил призыв России к созданию „новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития в Евразии, призванной заменить устаревшие европоцентристскую и евроатлантическую модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам“.
Он вновь возложил вину за войну в Украине на Запад и заявил, что Россия готова заморозить конфликт, если Киев и его сторонники примут условия Москвы для переговоров.
В прошлом месяце Путин заявил, что предлагаемый новый Евразийский пакт безопасности должен быть открыт для всех стран региона, включая нынешних членов НАТО. Но целью, по его словам, должно стать постепенное устранение любого внешнего военного присутствия из Евразии, что является явной ссылкой на США.
Из-за санкций, введенных Западом, страны ШОС являются новыми ключевыми рынками для российского экспорта, в частности, нефти и газа.
Путин также приветствовал в четверг растущее использование национальных валют вместо доллара в торговле между странами ШОС и призвал к созданию новой платежной системы в рамках группы.
Из-за западных санкций Москва оказалась отрезанной от традиционных платежных систем, таких как SWIFT, а сотни миллиардов долларов в российских валютных резервах остаются замороженными.
Отдельно министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар встретился с главой внешней политики Китая Ван И в кулуарах встречи ШОС и договорился активизировать переговоры по урегулированию вопросов на границе, которые ухудшили отношения после вооруженного столкновения в 2020 году.
США предупредили Китай, что его сотрудничество с Россией ставит под угрозу отношения Пекина с США и Европой.
Посол США в Пекине Николас Бернс в прошлом месяце заявил, что Китай совершает „большую ошибку“, поддерживая полномасштабное вторжение России в Украину через предоставление технологий для ракет и других вооружений.
Представитель Госдепартамента Видант Пател заявил в мае, что „если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может и дальше подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности, а именно российскую агрессию в Украине“.
„То, что это важно – это не только позиция США, но и четко выраженная позиция наших партнеров по „Большой семерке“, наших партнеров по НАТО и ЕС“, – продолжил он.
„Если КНР прекратит поддерживать Россию, России будет трудно продолжать военные действия против Украины, и ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины“, – пояснил Пател.