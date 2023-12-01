Швейцария заморозила российских активов на 8,8 млрд долларов

Эта цифра, по предварительным оценкам, несколько больше, чем 7,5 млрд франков, которые, по словам швейцарского правительства, были заблокированы в прошлом году после того, как Берн принял санкции Европейского союза.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), агентство, контролирующее санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена.

Точную цифру назвать сложно, поскольку в санкционный список добавляются или исключаются новые люди, а также ведутся судебные дела по замораживанию или разблокированию новых активов. Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки представят отчет правительству.

Увеличение объема замороженных активов связано с тем, что за последние 12 месяцев в санкционный список было включено 300 человек и 100 компаний и организаций. В список также включены предполагаемые доходы от денежных вкладов, облигаций, акций, а также недвижимость и роскошные автомобили.