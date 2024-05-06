Швейцария пригласила папу Римского на конференцию о мире в Украине

В субботу она встретилась с папой Римским Франциском и, по её словам, среди обсуждавшихся вопросов была и война в Украине. На вопрос газеты о том, приедет ли папа на мирную конференцию в Швейцарии, Амхерд ответила: "Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".

Президент также подтвердила, что направила приглашения Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР - все эти страны, наряду с Россией, входят в группу БРИКС, представляя собой крупнейшие развивающиеся страны мира. По словам Амхерд, реакция из этих стран на приглашения была "позитивной". Пока, однако, нет официального подтверждения участия их представителей в конференции, которая пройдёт 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.