Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа

Ожидаемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина могла бы состояться в Швейцарии. Об этом представитель швейцарского МИД Николя Бидо сказал в интервью местному изданию Le Temps, опубликованном в пятницу, 10 декабря.

По словам дипломата, Швейцария готова провести саммит лидеров США и России, если они об этом попросят. Сам Берн не будет брать на себя инициативу в этом вопросе, отметил Бидо.

„После саммита в Бюргенштоке мы регулярно информировали Украину, Россию и США о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира“, - сказал он.

Трамп о подготовке встречи с Путиным