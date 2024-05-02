Шведская полиция рассказала об угрозах "Евровидению"

Шведская полиция составила отчет, в котором перечислила потенциальные угрозы для песенного конкурса "Евровидение" в Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, финал — 11 мая. Большая часть отчета засекречена.

Как сообщают местные СМИ, среди угроз называются кибератаки, DDoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Подготовка к обеспечению безопасности конкурса проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является "приоритетной целью" для исламистских террористических организаций.