Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи: на что потратят деньги

"На данный момент это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", - заявил Кристерссон.

Большая часть денег поступит в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины.

Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети. Речь идет и о других формах помощи для украинцев, например о поддержке приютов.

Россия пытается сделать жизнь гражданских еще тяжелее

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоган Форсселл сказал, что именно этого просила украинская сторона. Он обвинил Россию в проведении своего рода энергетического терроризма против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сделать жизнь гражданского населения, которое и так подверглось серьезным испытаниям, еще тяжелее", - говорится в заявлении.