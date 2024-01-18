Швеция потребовала от Ирана немедленно освободить своих граждан

 
"Голос Америки"
ФОТО: Vida Press
Стокгольм заявил, что двое граждан Швеции были задержаны в Иране в конце прошлого и первые дни этого года "без видимых причин".

Швеция вызвала в МИД поверенного в делах Ирана и потребовала немедленно освободить шведских граждан, находящихся под стражей в Иране, сообщило внешнеполитическое ведомство в Стокгольме.

"Правительство интенсивно и неустанно работает над безотлагательным освобождением шведских граждан, задержанных в Иране без видимых причин", – говорится в заявлении министерства.

"В конце 2023 года мужчина, имеющий гражданство Швеции и Ирана, был задержан без видимых причин", – говорится в заявлении.

Кроме того, в начале января в Иране был арестован шведский мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, сообщило ведомство на этой неделе.

Эти события усилили напряженность в отношениях между двумя странами, которая возникла в 2019 году, когда Швеция арестовала бывшего иранского чиновника за причастность к массовым казням и пыткам политических заключенных в 1980-х.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии