Швеция арестовала судно по подозрению в повреждении латвийского кабеля в Балтийском море

Морские силы находятся в контакте с союзниками, в том числе с ВМС Швеции, по поводу обследования подводной части поврежденного кабеля, которое состоится в ближайшее время, пояснил Поленцс.

На вопрос, насколько вероятно будет задержание возможно виновного в инциденте судна, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ответил, что если бы судно находилось в территориальных водах Латвии, латвийские власти могли бы его осуществить, но за их пределами это не так просто, потому что международное морское право достаточно сложное. Козловскис добавил, что должна быть общая и четкая позиция НАТО, потому что в международных водах находятся корабли из разных стран.