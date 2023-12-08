Штурм Капитолия: экс-полицейский осужден более чем на 11 лет

Федеральный суд в США в четверг, 7 декабря, приговорил бывшего полицейского из Калифорнии Алана Хостеттера к 11 годам и трем месяцам лишения свободы за штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Обвинение требовало для 59-летнего Хостеттера 12 с половиной лет заключения. Отбывать срок заключения экс-полицейский начнет в январе. В июле суд признал его виновным по четырем пунктам обвинения, включая сговор с целью воспрепятствовать работе Конгресса и нарушение общественного порядка с применением смертоносного или опасного оружия. В суде Хостеттер до последнего утверждал, что победа тогдашнего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года была украдена с помощью массовых фальсификаций.