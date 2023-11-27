"Шторм века" в Крыму: полмиллиона жителей остались без света. Более 400 населенных пунктов в Украине обесточены

Непогода обрушилась и на материковую часть Украины, а также на российские города на черноморском побережье. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в стране обесточены около 400 населенных пунктов в десяти областях, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской, где начали работу оперативные штабы. Кроме того, сообщается о сильных снегопадах.