Шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и движется в Шотландию

Шторм "Бабет" обрушился на восточное побережье Ирландии в районе Дублина, принеся с собой сильные дожди и наводнения. Всего за день там выпала месячная норма осадков.
В четверг шторм ожидают уже в Великобритании. В некоторых частях Шотландии объявлен красный уровень опасности.
Частично отменено железнодорожное и паромное сообщение, введены ограничения скорости на автомагистралях, жителей призывают оставаться дома.
Помимо сильных дождей, прогнозируется сильный разрушительный ветер, который может повлиять на энергоснабжение.
Euronews
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