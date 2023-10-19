Шторм "Бабет" обрушился на Ирландию и движется в Шотландию

 
Euronews
ФОТО: Unsplash
Вместе с сильными дождями шторм принесет разрушительный ветер. В некоторых частях Шотландии отменено ж/д и паромное сообщение.

Шторм "Бабет" обрушился на восточное побережье Ирландии в районе Дублина, принеся с собой сильные дожди и наводнения. Всего за день там выпала месячная норма осадков.

В четверг шторм ожидают уже в Великобритании. В некоторых частях Шотландии объявлен красный уровень опасности.


Частично отменено железнодорожное и паромное сообщение, введены ограничения скорости на автомагистралях, жителей призывают оставаться дома.

Помимо сильных дождей, прогнозируется сильный разрушительный ветер, который может повлиять на энергоснабжение.

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