2024.09.01 16:56

Штайнмайер призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией

 
Deutsche welle
Frankas Walteris Steinmeieris
Frankas Walteris Steinmeieris
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Нападение с ножом поразило страну „в самое сердце“, заявил президент ФРГ на панихиде по жертвам резни в Золингене. Он призвал усилить борьбу против нелегальной миграции.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, 1 сентября, посетил панихиду по жертвам резни в Золингене (Северный Рейн-Вестфалия). „Мы все еще потрясены спустя девять дней после кровавого поступка этого молодого радикально настроенного исламиста“, - признал Штайнмайер, говоря о преступнике.

Атака поразила страну „в самое сердце“, добавил он. „Она ударила по нашему самовосприятию как нации, представители которой, несмотря на все свои различия, мирно сосуществуют и стремятся жить вместе - как те, кто был здесь на протяжении многих поколений, так и те, кто присоединился к нам позднее“, - подчеркнул президент ФРГ.

Его приняли Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Золинген, заместительница премьера Мона Нойбаур (Mona Neubaur) и обер-бургомистр города Тим Курцбах (Tim Kurzbach), передало агентство dpa.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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