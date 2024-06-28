2024.06.28 17:31

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне

 
Deutsche welle
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Maskva
ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA | AFP / Scanpix

Делегация Шри-Ланки на встрече в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и заместителем главы Минобороны России Александром Фоминым подняла вопрос о выплате компенсаций за убитых и раненых ланкийских граждан, служивших по контракту в российской армии. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило посольство Шри-Ланки в РФ. Делегацию островного государства возглавлял министр иностранных дел Тарак Баласурия.

выдачу гражданам этой страны разрешений на работу в России и Украине с 5 января. Это решение правительство в Катманду приняло после подтверждения информации о том, что в Украине погибли не менее 10 наемников из Непала, воюющих на стороне России. МИД страны призвал сограждан не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

Согласно данным непальских властей, по состоянию на начало года в составе российской армии в Украине воюют не менее 200 наемников из Непала. Министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд заявил, что местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду уже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.

По сообщению непальской полиции в начале декабря 2023 года, власти задержали 12 человек по обвинению в незаконной отправке молодых мужчин для вербовки в российскую армию. По данным полиции, задержанные организовывали отправку непальцев в Россию через Индию и ОАЭ. „Пока неясно, сколько людей было отправлено таким образом, но расследование продолжается“, - сказал представитель полиции. Он сообщил, что каждый из добровольцев платил за отправку в РФ до 8500 долларов.

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