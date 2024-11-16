Шольц за месяц сообщил лидерам США и Франции о звонке Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал лидерам США, Великобритании и Франции о намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным почти за месяц до звонка. Об этом немецкое издание Bild сообщило в пятницу, 15 ноября, через считанные часы после состоявшегося диалога.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер находились в Берлине 18 октября - тогда глава германского правительства и поделился с ними своими планами выйти на связь с Кремлем. Президент Украины Владимир Зеленский тоже был уведомлен о намерении Берлина.

Первый разговор Шольца и Путина с декабря 2022 года