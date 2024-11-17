Шольц: Взгляды Путина на войну в Украине не изменились

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным не увидел каких-либо изменений его взглядов на войну в Украине. „Разговор был очень подробным, но он способствовал осознанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, и это не очень хорошая новость“, - заявил Шольц в воскресенье, 17 ноября, общаясь с прессой в аэропорту Берлина перед вылетом на саммит G20 в Бразилии.