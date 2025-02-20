Шольц: Высказывания Трампа о Зеленском "ошибочны и опасны"

Высказывания Трампа о Зеленском раскритиковали также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава федерального министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck). „Если не писать поспешные посты в соцсетях, а присмотреться к реальному миру, то станет ясно, кто в Европе, увы, вынужден жить в условиях диктатуры: это люди в России, люди в Беларуси“, - заявила Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. „Украинцы каждодневно сражаются за свою свободную демократию и мы как европейцы поддерживаем их на пути в Европейский Союз, чтобы вместе укреплять наши демократические государства“, - добавила глава МИД ФРГ.