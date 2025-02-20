Шольц: Высказывания Трампа о Зеленском "ошибочны и опасны"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг утверждение президента США Дональда Трампа, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором. „Заявлять, что президент Зеленский не имеет демократической легитимности, - это просто ошибочно и опасно“, - сказал Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel в среду, 19 февраля.
„Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства. То, что в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, соответствует положениям конституции Украины и избирательным законам. И никто не вправе утверждать обратное“, - подчеркнул глава правительства ФРГ.
Он напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным развязала войну против Украины. „Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. Каждый день“, - сказал Шольц.
Высказывания Трампа о Зеленском раскритиковали также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава федерального министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck). „Если не писать поспешные посты в соцсетях, а присмотреться к реальному миру, то станет ясно, кто в Европе, увы, вынужден жить в условиях диктатуры: это люди в России, люди в Беларуси“, - заявила Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF. „Украинцы каждодневно сражаются за свою свободную демократию и мы как европейцы поддерживаем их на пути в Европейский Союз, чтобы вместе укреплять наши демократические государства“, - добавила глава МИД ФРГ.
„Заявление президента США шокирует. Это беспрецедентное искажение реальности и крайне опасная риторика. Правда в том, что диктатор Путин напал на демократическую Украину“, - написал в свою очередь в соцсети X Роберт Хабек.