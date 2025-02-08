Шольц: В будущем Украина не сможет платить за армию одна

В то же время канцлер ФРГ в очередной раз раскритиковал подход президента США Дональда Трампа, который 3 февраля объявил, что США будут и дальше помогать Украине при условии, что получат от Киева редкоземельные металлы и „другие вещи“. „На Украину напали, и мы оказываем ей поддержку без того, чтобы нам за это платили. Такой должна бы быть позиция у всех“, - подчеркнул Шольц.