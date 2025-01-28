Шольц: Разрывы кабелей - признак угрозы "теневого флота" РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил обеспокоенность в связи с непрекращающимися повреждениями подводных кабелей в Балтийском море. „Очередное повреждение подводного кабеля в Балтийском море показывает, какую угрозу представляет российский „теневой флот“, - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине во вторник, 28 января. В конце минувшей недели был серьезно поврежден оптоволоконный кабель между Швецией и Латвией.
В ходе пресс-конференции Шольц сообщил, что в рамках операции НАТО Baltic Sentry будут усилены меры по защите Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне. „НАТО остается гарантом нашей общей безопасности“, - подчеркнул федеральный канцлер. Он отметил, что многие страны НАТО за последние годы значительно увеличили свои расходы на оборону. „Мы едины в том, что европейский столп НАТО нужно укреплять, а оборонные расходы - увеличивать“, - сказал он.
Призыв к усилению европейской обороны
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала Шольца, заявив, что Европа должна сделать больше для обеспечения своей безопасности. „Нам нужна более сильная, решительная Европа, способная защищать себя и свои интересы“, - подчеркнула она. Фредериксен также призвала взять на себя больше ответственности за развитие европейской оборонной промышленности.
„Нам нужны правила, которые позволят обеспечить совместную разработку и закупку вооружений в Европейском Союзе“, - заявил со своей стороны Олаф Шольц.
Новый президент США Дональд Трамп ранее критиковал европейских союзников за недостаточные, по его мнению, оборонные расходы и угрожал пересмотреть обязательства США в рамках НАТО, если европейские страны не увеличат ассигнования на военные нужды. Он потребовал, чтобы страны НАТО тратили на оборону не менее 5 процентов своего ВВП, в то время как текущий минимум составляет 2 процента.
Угрозы в Балтийском море
С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения важных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Эксперты считают, что это гибридные атаки, организованные по поручению России.
В ответ на серию предполагаемых диверсий НАТО объявила о расширении патрулирования Балтийского моря. В рамках миссии Baltic Sentry задействованы военные корабли, разведывательные самолеты, спутники и дроны.
Главным подозреваемым в причастности к повреждениям кабелей является „теневой флот“ России. Этот флот включает устаревшие суда, которые часто ходят под флагами других стран. Считается, что этот флот используется Россией для обхода нефтяного эмбарго, введенного Западом в связи с войной в Украине.
Продолжать поддержку Украины
В ходе пресс-конференции в Берлине Олаф Шольц и Метте Фредериксен подчеркнули необходимость дальнейшей поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России.
„Мы должны усилить нашу поддержку Украины. Мы должны противостоять влиянию Китая и России. И мы должны инвестировать в развитие технологий, нашу экономику и нашу безопасность“, - подчеркнула премьер-министр Дании.