Шольц: Разрывы кабелей - признак угрозы "теневого флота" РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил обеспокоенность в связи с непрекращающимися повреждениями подводных кабелей в Балтийском море. „Очередное повреждение подводного кабеля в Балтийском море показывает, какую угрозу представляет российский „теневой флот “ , - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине во вторник, 28 января. В конце минувшей недели был серьезно поврежден оптоволоконный кабель между Швецией и Латвией .

В ходе пресс-конференции Шольц сообщил, что в рамках операции НАТО Baltic Sentry будут усилены меры по защите Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне. „НАТО остается гарантом нашей общей безопасности“, - подчеркнул федеральный канцлер. Он отметил, что многие страны НАТО за последние годы значительно увеличили свои расходы на оборону. „Мы едины в том, что европейский столп НАТО нужно укреплять, а оборонные расходы - увеличивать“, - сказал он.