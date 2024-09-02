Шольц призвал не допустить АдГ к власти в федеральных землях

„АдГ вредит Германии, - заявил он. - Она ослабляет экономику, вносит раскол в общество и уничтожает добрую репутацию нашей страны“, - приводит слова федерального канцлера газета Die Zeit.
Комментируя результаты своей партии, Социал-демократической партии Германии (СПДГ), он подчеркнул: „Воскресные результаты на выборах горькие, в том числе для нас. И все же: СДПГ сохранила внутренне единство“.
Результаты АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии
На выборах в ландтаг Тюрингии партия „Альтернатива для Германии“ получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%, следует из предварительных результатов голосования, обнародованных утром 2 сентября.
В Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте, сразу за ХДС с 31,9%.
Между тем партии, входящие в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, потерпели на выборах в двух восточных федеральных землях сокрушительное поражение. В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,4% избирателей.
Партия „Союз 90“/“зеленые“ набрала 3,2%, не пройдя в земельный парламент. Третий участник „светофора“, как называют правящую коалицию ФРГ по цветам, присвоенным входящим в нее партиям, - Свободная демократическая партия (СвДП) - получила в Тюрингии столь незначительную поддержку, что ее результаты оказались в разделе „другие“.
В Саксонии правящие партии ФРГ продемонстрировали не многим лучший результат. СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,1% избирателей. „Зеленые“ едва преодолели пятипроцентный проходной барьер, набрав 5,1%. СвДП, как и в Тюрингии, оказалась в разделе „другие“.
ХДС готовится возглавить правительства Тюрингии и Саксонии
Глава фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn), комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность своей партии возглавить земельные правительства и в Тюрингии, и в Саксонии. По его словам, премьер-министром Саксонии должен остаться Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), а правительство Тюрингии следует возглавить Марио Фогту (Mario Voigt).
ХДС „осталась единственной „народной партией“ демократического центра в Саксонии и Тюрингии“, добавил Шпан, указав, что своим выбором граждане „хотели послать сигнал Берлину“. „Олаф Шольц - это лицо провала, в том числе в Тюрингии и Саксонии“, - заявил бывший министр здравоохранения ФРГ.
Он назвал абсурдом радость социал-демократов от того, что им удалось набрать более пяти процентов на земельных выборах.
Что касается формирования правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии, то, по словам Йенса Шпана, ХДС будет вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht, партия ССВ). „Нам нужно смириться с тем, что партии „светофора“ сдали настолько, что с ними не удастся сформировать большинство“, - заявил он.