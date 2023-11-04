Шольц предостерег от расширения границ конфликта вокруг Газы

Расширения границ конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС, совершившей 7 октября нападение на это государство, допустить нельзя. Такое мнение солидарно выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн в ходе телефонного разговора в пятницу, 3 ноября.

При этом Олаф Шольц подчеркнул, что Германия настойчиво выступает за защиту мирных жителей, а также за предоставление населению сектора Газа непрерывного и безопасного доступа к гуманитарной помощи, передает пресс-служба правительства Германии.

В то же время канцлер ФРГ и король Иордании подчеркнули, что устойчивое разрешение конфликта, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности, может заключаться только в сосуществовании двух государств, указано далее в сообщении.