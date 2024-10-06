Шольц осудил антисемитизм и слепую ненависть к Израилю

Накануне первой годовщины нападения террористов ХАМАС на Израиль канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к солидарности со всеми евреями Германии. Никогда не должно случиться так, чтобы еврейские сограждане „жили здесь, в Германии, в страхе и ужасе“, заявил он в видеообращении, обнародованном в соцсетях в воскресенье, 6 октября.
По словам Шольца, нельзя себе представить, „чтобы евреи больше не могли осмелиться выходить из дома в кипе, чтобы евреи в немецких университетах предпочитали не говорить, что они евреи“. Глава германского правительства призвал никогда не мириться с антисемитизмом и слепой ненавистью к Израилю. „Наше государство полностью и все порядочные люди в этой стране полностью солидарны с евреями в Германии,“ - добавил он.
Олаф Шольц напомнил, что вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в октябре 2023 года, он посетил Израиль, встречался с родственниками заложников. „Я никогда не забуду лица людей, которые не знают, увидят ли когда-нибудь своих дочерей, матерей, сестер, отцов, сыновей или братьев“.
Канцлер Германии указал, что „чудовищным нападением на Израиль“ ХАМАС также спровоцировал катастрофу для палестинского народа: „Столько разрушений, столько страданий, столько погибших и раненых“. Поэтому, по словам Шольца, правительство ФРГ продолжает настойчиво добиваться прекращения огня, „которое должно, наконец, наступить, чтобы гражданское население сектора Газа было лучше защищено и, конечно, лучше снабжалось“. „И чтобы израильские заложники наконец-то были освобождены!“ - подчеркнул он.
По убеждению Шольца, для прочного мира в палестино-израильском конфликте необходим „реальный путь к дипломатическому урегулированию“ в соответствии с принципом сосуществования двух государств. Германия приложит все усилия, чтобы способствовать этому, заверил федеральный канцлер.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
Иран, который спонсирует группировку „Хезболлах“ и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.