Шольц обсудил с Зеленским партнерство в сфере безопасности

По словам Шольца, в настоящее время идет "интенсивная подготовка" к заключению такого соглашения, что может произойти уже в ближайшее время. Глава германского кабинета не уточнил, о какой конкретной дате или сроках может идти речь. Но есть "ощущение, что переговоры близки к заключительной фазе", сказал Шольц.

Зеленский поблагодарил Шольца за увеличение помощи

В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал в соцсети Х, что в телефонной беседе с канцлером ФРГ они "отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности". Украинский президент также поблагодарил Олафа Шольца за увеличение оборонной помощи Украине на текущий год до 8 миллиардов евро.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Соглашение, о котором идет речь, предполагает гарантии для Украины после окончания войны с Россией, уточняет Reuters. По данным агентства, в правительственных кругах в Берлине ожидают, что соглашение между Германией и Украиной будет окончательно оформлено в феврале.