Шольц назвал несерьезными требования Путина по Украине

В то же время швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. Глобальный саммит мира проходит в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.