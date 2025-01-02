Шольц: Люди в Новом Орлеане убиты из-за слепой ненависти

В ночь на 1 января в Новом Орлеане, городе на юге США, мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу праздновавших Новый год. По последним данным, погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. По словам начальника полиции Энн Киркпатрик, после наезда злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них, после чего он был убит ответным огнем.