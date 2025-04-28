Шмыгаль: США и Киев решили вопрос о долге за прошлую помощь

Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашении о полезных ископаемых, которое должны подписать обе страны. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи чиновников проходили в рамках Spring Meetings - ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
„Главное - четко обозначили наши красные линии, соглашение должно отвечать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины, - прокомментировал ситуацию украинский премьер. - Достигнута договоренность, что в документе на засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания.“
По словам Шмыгаля, над текстом документа все еще продолжается работа „юридических команд“, а соглашение в будущем должно быть ратифицировано Верховной радой. Американская сторона текущую ситуацию не комментировала.
Украина в 2025 году получит помощь как минимум на 39 млрд долларов
Среди других итогов встреч на саммите Всемирного банка и МВФ Шмыгаль назвал заверения в поддержке Украины от ее партнеров.
„Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд долларов с помощью международных партнеров. Уже есть частные договоренности на 2026-2027 годы, основные источники: программа МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов,“ - заявил украинский премьер.
Шмыгаль отметил, что Киев продолжает ставить своей целью „полную конфискацию“ активов РФ, замороженных в странах Запада в связи с началом полномасштабной войны РФ против Украины. „Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины“, - указал чиновник.
Вопрос конфискации российских активов на сумму более чем 250 млрд евро в пользу Украины не находит однозначного одобрения среди стран ЕС, несмотря на продолжающиеся призывы Киева. В то же время „размораживать“ активы РФ ЕС также не намерен, заявили ранее в беседе с DW участники саммита Европейского совета.
Bloomberg: США все еще считают Украину своим должником
Вопрос оплаты „долга“ Украины США за предоставленную поддержку во время развязанной РФ полномасштабной войны стал лоббировать президент США Дональд Трамп после своего переизбрания. Не приводя никаких подробных расчетов он требовал от Киева заключить сделку, которая обязала бы Украину предоставить США редкоземельные ресурсы на сумму, эквивалентную 500 млрд долларов. По словам Трампа, из них как минимум 350 млрд долларов США предоставили Украине во время президентства Джо Байдена, и страна должна вернуть эти деньги.
В Киеве категорически не согласны как с обозначенной Трампом суммой поддержки, так и в целом с его требованиями о выплате „долга“. „При всем уважении к партнерам мы не признаем долг в 500 млрд долларов“, - комментировал это 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что, по данным Киева, речь в этом вопросе может идти только о 90-100 млрд помощи. Кроме того, согласно договоренностям с Джо Байденом, предыдущая помощь предоставлялась Украине как грант, а не как сумма в долг, подчеркнул Зеленский.
В середине апреля агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон смягчил свои требования о выплате „долга“, ограничив их 100 млрд долларов. Однако этот „долг“ по-прежнему оставался в повестке обсуждения сделки о ресурсах. Так, писал Bloomberg, власти США отказывались вносить собственные взносы в общий инвестиционный фонд с Украиной, который предполагается создать для распределения дохода от добычи редкоземельных ресурсов в стране.