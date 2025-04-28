Шмыгаль: США и Киев решили вопрос о долге за прошлую помощь

Вопрос оплаты „долга“ Украины США за предоставленную поддержку во время развязанной РФ полномасштабной войны стал лоббировать президент США Дональд Трамп после своего переизбрания. Не приводя никаких подробных расчетов он требовал от Киева заключить сделку , которая обязала бы Украину предоставить США редкоземельные ресурсы на сумму, эквивалентную 500 млрд долларов. По словам Трампа, из них как минимум 350 млрд долларов США предоставили Украине во время президентства Джо Байдена, и страна должна вернуть эти деньги.

В Киеве категорически не согласны как с обозначенной Трампом суммой поддержки, так и в целом с его требованиями о выплате „долга“. „При всем уважении к партнерам мы не признаем долг в 500 млрд долларов“, - комментировал это 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский . Он отметил, что, по данным Киева, речь в этом вопросе может идти только о 90-100 млрд помощи. Кроме того, согласно договоренностям с Джо Байденом, предыдущая помощь предоставлялась Украине как грант, а не как сумма в долг, подчеркнул Зеленский.