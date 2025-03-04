Шмыгаль: Киев готов подписать соглашение с США по ресурсам

„Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество“, - цитирует Шмыгаля в переводе на русский язык информагентство УНН .

По словам украинского премьера, США являются для Киева „стратегическим, важным, сверхважным партнером“. „Мы благодарны США и будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось на том же уровне, на котором было до сих пор, настойчиво, дипломатично, спокойно. Работаем над этим, повторю, ежедневно, и ежедневно происходят контакты с администрацией президента, с Конгрессом, и эта работа будет продолжаться. Я убежден, что мы достигнем мира в Украине совместно“, - подчеркнул Шмыгаль.