Школы Латвии уберут русский язык как второй иностранный

Кабинет министров Латвии во вторник, 23 апреля, утвердил правила о госстандарте основного образования и образцов программ основного образования. Положения предусматривают в том числе отмену с 2026 года изучения русского языка в школах как второго иностранного.

По данным Минобразования Латвии, почти в половине школ вторым иностранным языком является русский. Школьники, которые до 1 сентября 2025 года выбрали его, смогут продолжать изучение до завершения девятого класса. Начиная с 2026/2027 учебного года учащиеся смогут выбирать в качестве второго иностранного только официальные языки стран ЕС и Европейской экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Как пишет портал Delfi, русский в число этих языков не входит.