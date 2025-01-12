Шесть человек погибли при пожаре в ресторане в Чехии

Ресторан „У койота“ в чешском городе Мост сгорел в ночь на воскресенье, 12 января. Погибли шесть человек, восемь ранены, сообщила в Facebook местная пожарная служба.

Пожар из-за газового баллона

По ее данным, огонь вспыхнул незадолго до полуночи. Предварительная причина - взрыв газового обогревателя. Пламя молниеносно распространилось по зданию. Когда первые пожарные прибыли на место ЧП, ресторан уже был полностью охвачен огнем.

Борьба с пламенем заняла больше часа. После 01.00 пожар удалось локализовать. На месте обнаружили шесть тел погибших. Еще восемь человек получили ожоги, их доставили в больницы Праги, Моста и города Усти-над-Лабем.

Реакция властей Чехии на пожар в Мосте