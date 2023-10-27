Сейм Латвии обсуждает конфискацию автомобилей с российскими номерами

Согласно документу, владельцы зарегистрированных в России автомобилей должны будут в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории страны. В противном случае, автомобиль конфискуют, а также обяжут уплатить штраф в размере от 750 до двух тысяч евро.

Авторы законопроекта предлагают все конфискованные таким образом транспортные средства передавать Украине.

В поправках также говорится, что владельцам транспортных средств с российскими номерами будет разрешено один раз транзитом проехать через территорию Латвии. При этом они должны будут в электронном виде подать информацию о себе, автомобиле и о периоде времени, в течение которого он будет пересекать транзитом территорию страны. Отдельно отмечено, что на такой транзит водителям отведут 24 часа.

Эти ограничения, как указывается в законопроекте, не коснутся автомобилей дипломатических и консульских служб России.