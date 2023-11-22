Северная Корея запустила первый спутник-шпион

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник "Малиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохэ.

Официальные лица Южной Кореи и Японии, которые первыми сообщили о запуске, заявили, что не могут сразу проверить, выведен ли спутник на орбиту.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным или нет.