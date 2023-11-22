Северная Корея запустила первый спутник-шпион

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник "Малиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохэ.
Официальные лица Южной Кореи и Японии, которые первыми сообщили о запуске, заявили, что не могут сразу проверить, выведен ли спутник на орбиту.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным или нет.
Южная Корея ответила на заявление Северной Кореи, заявив, что будет принимать меры для приостановления выполнения частей межкорейского соглашения 2018 года, направленного на снижение военной напряженности.
Европейская правда
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