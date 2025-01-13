Северная Европа и Балтия - за понижение цен на нефть РФ

Борьба с „теневым флотом“ РФ

В то же время глава МИД Швеции пообещала, что ее страна активизирует усилия по борьбе с российским „теневым флотом“. Подразумеваются перевозящие российскую нефть танкеры, которые ходят под иностранными флагами. Их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для „теневого флота“ используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.