Сеул заявил, что украинская армия взяла в плен солдата из КНДР

„Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен“, — говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитируют AFP и Yonhap.

Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.

Источник AFP в северокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.