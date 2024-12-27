2024.12.27 08:55

Сеул заявил, что украинская армия взяла в плен солдата из КНДР

 
BBC Russian
Российская армия начала использовать солдат из Северной Кореи для наступательных операций в направлении Курска
Российская армия начала использовать солдат из Северной Кореи для наступательных операций в направлении Курска
ФОТО: V .Madiievskyi/UKRINFORM/SIPA | Scanpix

Южнокорейская разведка заявила, что подтвердила факт захвата украинскими военными северокорейского солдата, который участвовал в боевых действиях против Украины на стороне России.

„Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что один раненый северокорейский солдат был взят в плен“, — говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которое цитируют AFP и Yonhap.

Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях, украинские власти эту информацию официально не комментировали.

Источник AFP в северокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло — неизвестно.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число убитых и раненых северокорейцев, которые воюют на стороне российской армии в Курской области, превысило три тысячи.

Южнокорейская разведка оценивала потери среди военных КНДР примерно в 1100 человек (среди них — около 100 погибших). В Сеуле также заявляли, что Пхеньян может готовиться к отправке дополнительных войск в Россию и поставке новых партий оружия.

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