Сеул выделяет Украине пакет помощи на 2,3 млрд долларов

Сеул предоставит Киеву средне- и долгосрочный пакет помощи в размере 2,3 млрд долларов США, начиная с текущего года, а также предложит 12 млн долларов США на реабилитацию раненых украинских солдат через трастовый фонд НАТО для помощи Украине. Как сообщило вечером в пятницу, 5 апреля, южнокорейское информагентство "Рёнхап", об этом накануне заявил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль в ходе заседания в Брюсселе с участием представителей стран - партнеров НАТО по Индо-Тихоокеанскому региону.