Сеул вновь обвинил КНДР в запуске воздушных шаров с мусором

КНДР снова запустила через границу с Южной Кореей воздушные шары с мусором. Об этом южнокорейский Комитет начальников штабов заявил в воскресенье, 21 июля. Аэростаты двигаются в направлении провинции Кёнгидо, добавили южнокорейские военные. Они призвали жителей не прикасаться к упавшим объектам и сообщать о них правоохранительным органам или военным.