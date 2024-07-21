Сеул вновь обвинил КНДР в запуске воздушных шаров с мусором

КНДР снова запустила через границу с Южной Кореей воздушные шары с мусором. Об этом южнокорейский Комитет начальников штабов заявил в воскресенье, 21 июля. Аэростаты двигаются в направлении провинции Кёнгидо, добавили южнокорейские военные. Они призвали жителей не прикасаться к упавшим объектам и сообщать о них правоохранительным органам или военным.
Двумя днями ранее Сеул возобновил трансляцию международных новостей, информации о демократии и капитализме, а также музыки в жанре K-pop через громкоговорители на границе с Северной Кореей. Южнокорейская сторона объяснила этот шаг реакцией на „подлые, позорные и вульгарные“ акции Пхеньяна с использованием шаров.