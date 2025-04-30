Сеул: На войне РФ против Украины убиты около 600 солдат КНДР

Около 600 северокорейских солдат погибли и еще тысячи получили ранения, сражаясь на стороне России в войне против Украины . Такие данные озвучили депутатам южнокорейского парламента представители разведки в среду, 30 апреля, сообщают агентства Reuters, AFP и Yonhap.

„На данный момент потери северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, включая около 600 погибших“, - сказал журналистам депутат Ли Сон Квун после брифинга, проведенного для законодателей Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи.