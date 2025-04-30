Сеул: На войне РФ против Украины убиты около 600 солдат КНДР

Около 600 северокорейских солдат погибли и еще тысячи получили ранения, сражаясь на стороне России в войне против Украины. Такие данные озвучили депутатам южнокорейского парламента представители разведки в среду, 30 апреля, сообщают агентства Reuters, AFP и Yonhap.
„На данный момент потери северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, включая около 600 погибших“, - сказал журналистам депутат Ли Сон Квун после брифинга, проведенного для законодателей Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи.
По его словам, с начала этого года в Северную Корею вернули около 2000 раненых солдат, которые, как предполагает южнокорейская разведка, содержатся в изоляции в Пхеньяне и других местах. „Насколько я понимаю, тела павших солдат были кремированы на месте в Курске перед отправкой обратно в КНДР“, - добавил он.
Пхеньян и Москва признали участие солдат КНДР в войне
Ранее на этой неделе Северная Корея впервые подтвердила отправку военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. В сообщении, распространенном северокорейским госагентством ЦТАК, говорилось, что решение о задействовании войск было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, публично поблагодарил Ким Чен Ына за участие солдат из КНДР в боях в Курской области.
Наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области началась 6 августа 2024 года. Северная Корея „поддержала“ контрнаступление России, развернув 18 000 военнослужащих в два этапа, сообщил Ли Сон Квун после брифинга NIS. Он отметил, что боевые действия в регионе, по данным разведки, пошли на спад в последние недели.