Сеул: На войне РФ против Украины убито уже 300 солдат КНДР

В своем посте в социальной сети X Зеленский написал: „Украина готова вернуть солдат Ким Чен Ына, если он сможет организовать их обмен на наших воинов, удерживаемых в плену в России“. Он отметил, что плененных солдат КНДР будет без сомнения, больше. „Для тех северокорейских военнослцужащих, которые не хотят возвращаться, могут быть предложены другие варианты“, - добавил Зеленский.

На видео, опубликованном Зеленским, показан допрос двух северокорейских военнопленных: один лежит на кровати, другой сидит с повязкой на челюсти. Один из мужчин через переводчика говорит, что не знал, что отправляется воевать в Украину, и что его командиры „сказали, что это просто учения“. В переводе один из предполагаемых солдат заявляет, что хочет вернуться в КНДР. Другой говорит, что выполнит все, что ему скажут, но, если предоставится возможность, то он хочет остаться в Украине.