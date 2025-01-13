Сеул: На войне РФ против Украины убито уже 300 солдат КНДР

Около 300 северокорейских солдат погибли и еще 2700 получили ранения, участвуя в войне России против Украины, сообщил в понедельник, 13 января, депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
„Дислокация северокорейских войск в России, как сообщается, расширилась и теперь включает Курскую область, при этом предполагается, что число потерь среди северокорейских сил превысило 3000 человек, включая около 300 погибших и 2700 раненых“, - сообщил депутат Ли Сонг Квун после брифинга в Национальной разведывательной службе (NIS) Южной Кореи.
Депутат: Солдатам запретили сдаваться в плен
По словам Ли, солдаты предположительно из элитного корпуса „Шторм“ Северной Кореи получили приказ убить себя, если возникнет угроза пленения. „Особо стоит отметить, что записки, найденные у погибших солдат, указывают на давление со стороны северокорейских властей с целью заставить их покончить с собой или подорвать себя, чтобы избежать плена“, - сказал южнокорейский депутат.
Некоторым из этих солдат было предоставлено „помилование“, другие сами пожелали вступить в Трудовую партию КНДР в надежде улучшить жизнь благодаря участию в боевых действиях. Один северокорейский солдат, который был близок к пленению, выкрикнул: „Генерал Ким Чен Ын!“ и попытался взорвать гранату, но был застрелен, рассказал Ли.
Анализ, проведенный экспертами NIS, также выявил, что северокорейские солдаты „плохо понимают современную войну“ и используются Россией так, что это приводит к „высокому числу потерь“, отметил депутат.
Зеленский готов вернуть пленных Ким Чен Ыну
Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что Киев взял в плен двух северокорейских солдат, опубликовав видео с допросом раненых бойцов и подняв вопрос о возможности их обмена на захваченных украинских военных.
В своем посте в социальной сети X Зеленский написал: „Украина готова вернуть солдат Ким Чен Ына, если он сможет организовать их обмен на наших воинов, удерживаемых в плену в России“. Он отметил, что плененных солдат КНДР будет без сомнения, больше. „Для тех северокорейских военнослцужащих, которые не хотят возвращаться, могут быть предложены другие варианты“, - добавил Зеленский.
На видео, опубликованном Зеленским, показан допрос двух северокорейских военнопленных: один лежит на кровати, другой сидит с повязкой на челюсти. Один из мужчин через переводчика говорит, что не знал, что отправляется воевать в Украину, и что его командиры „сказали, что это просто учения“. В переводе один из предполагаемых солдат заявляет, что хочет вернуться в КНДР. Другой говорит, что выполнит все, что ему скажут, но, если предоставится возможность, то он хочет остаться в Украине.
Северокорейские солдаты для России
Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в отправке более 10 000 солдат для поддержки российских войск. Москва и Пхеньян не признают, что северокорейцы были направлены для участия в боевых действиях против Украины.
Ранее Сеул утверждал, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил более 10 000 солдат в качестве „пушечного мяса“ для помощи Москве в войне против Киева в обмен на техническое содействие со стороны России в сфере северокорейских программ вооружений и спутников в отношении которых действуют западные санкции.